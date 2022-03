Cyclisme : Un parcours accidenté jusqu'à Compostelle

Le parcours du Tour d'Espagne 2014 a été dévoilé samedi. Cette Vuelta fera la part belle aux baroudeurs du peloton, qui s'élanceront le 23 août d'Andalousie.

Le parcours du Tour d'Espagne 2014 et fera la part belle aux baroudeurs du peloton, qui s'élanceront le 23 août d'Andalousie pour rallier le 14 septembre Saint-Jacques de Compostelle, en Galice, en évitant les Pyrénées et Madrid.

Sprinters s'abstenir! Seulement cinq étapes devraient convenir à une arrivée massive dans cette 69e édition entamée par un contre-la-montre par équipes et achevée par un autre «chrono», individuel, dans les rues de Saint-Jacques, qui évincera la traditionnelle parade du dernier jour de course. Entre-temps, le peloton visitera l'Andalousie, de Cadix à Cordoue puis Grenade, avec une première arrivée en altitude aux Cumbres Verdes, dans la Sierra Nevada, avant de remonter en direction du nord par les plateaux venteux de la Manche.

Journée de repos

La première journée de repos sera suivie d'un premier contre-la-montre individuel de 34 km (10e étape) arrivant à Borja, en Aragon. Après une arrivée au sommet en Navarre (11e), seule timide incursion dans les contreforts des Pyrénées, la course mettra le cap à l'ouest vers les monts de Cantabrie et des Asturies. Un difficile triptyque montagnard l'y attendra: La Camperona (14e étape), Lacs de Covadonga (15e), La Farrapona (16e), cette dernière journée étant l'«étape-reine» selon l'ex-coureur Fernando Escartin, chargé du tracé de la course.

Enfin, après la seconde journée de repos le 9 septembre, la Vuelta s'achèvera par cinq journées en Galice, d'où s'était élancée l'édition 2013. Lors de la 20e et avant-dernière étape, l'arrivée au sommet du redoutable col d'Ancares jouera le juge de paix. Ses routes étroites et pentues n'ont «rien à envier à l'Angliru» selon Pedro Delgado, deux fois vainqueur de la Vuelta (1985, 1989) et du Tour de France 1988. «C'est un beau parcours, intéressant, avec sept arrivées un peu plus dures, certaines avec des raidillons, qui sont assez excitantes», a commenté l'Espagnol Alberto Contador, double vainqueur de l'épreuve (2008 et 2012), dans une vidéo diffusée lors de la cérémonie de présentation à Cadix. «Ca me plaît, je trouve que c'est assez équilibré».