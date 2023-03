Ambassadeurs: Un parfum de guerre froide sur le sol luxembourgeois

Après le ministre luxembourgeois de la Défense François Bausch , la représentation diplomatique des États-Unis a également réagi aux propos tenus par l'ambassadeur de Russie au Grand-Duché Dmitry Lobanov dans L'essentiel . Ce dernier s'était montré particulièrement offensif vis-à-vis des Américains, les tenant responsables de la situation dramatique en Ukraine et prétendant que la Russie n'avait pas pour intention «d'écraser» son voisin.

«Affirmer que la Russie ne mène pas de guerre contre l'Ukraine est ridicule. Il suffit de suivre les informations ou d'observer les médias sociaux pour déplorer les destructions infligées par la Russie à l'Ukraine et les crimes contre l'humanité qui visent les femmes, les hommes et les enfants ukrainiens. Ces attaques sauvages et continues (…) démontrent que le président Poutine n'a aucune intention de privilégier la voie diplomatique», a répondu le porte-parole de l'ambassade des États-Unis au Luxembourg.