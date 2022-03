Un pas de danse pour un sourire

Danser contre la maladie, les préjugés et la mort, c'est ce qui va animer mercredi soir, 20 h, le Centre des arts pluriels d'Ettelbruck. Avec «One Step... One Smile», quatre élèves du lycée technique de la Ville, en 12e Commerce et gestion ont organisé un spectacle de danse dont les fonds iront à l'Unicef pour aider des enfants africains atteints du sida. (Tickets: 268121-304). Selon les dernières estimations, 2,1millions d'enfants de moins de cinq ans sont contaminés dans le monde. Six fois plus sont orphelins en Afrique à cause de cette maladie.