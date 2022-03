En Grèce : Un passager retrouvé vivant sur le ferry en feu

L'un des passagers du ferry italien, en feu au large de l'île grecque de Corfou, a été retrouvé en vie et évacué du bateau, ont indiqué dimanche les garde-côtes.

L'homme, dont la nationalité n'est pas encore connue, a été retrouvé à l'arrière du navire et est entré en contact avec les sauveteurs.

L'un des passagers portés disparus sur le ferry italien en feu au large de l'île grecque de Corfou a été retrouvé en vie et évacué du navire, ont indiqué dimanche les garde-côtes à l'AFP. Le jeune homme, âgé de 21 ans et qui a déclaré être originaire du Bélarus, a été retrouvé sain et sauf à l'arrière du navire, selon la même source. «Dites-moi que je suis vivant!», a-t-il crié aux sauveteurs, selon le quotidien Proto Thema.