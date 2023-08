Hawaï: Un pasteur qui a tout perdu dans les incendies réconforte les rescapés

14.08 En 60 ans de ministère, le pasteur Arza Brown n'avait jamais célébré l'office dans un tel dénuement mais dimanche, comme les fidèles de son église de Lahaina, sur l'île de Maui, le feu ne lui a laissé que sa foi et les vêtements qu'il avait sur le dos.

«Nous nous rassemblons pour se donner du courage»

L'église baptiste où le pasteur Brown a exercé son ministère pendant cinq décennies a été réduite en cendres, ainsi que sa maison d'où il a réussi à s'échapper avec sa femme. Un de ses fidèles a ouvert les portes de sa cafétéria à Kahului à la communauté de l'église du pasteur Brown pour tenter de digérer ensemble la tragédie qui a déjà fait près de 100 morts et des milliers de déplacés sur l'île de Maui.

«Une des choses qui me gêne en tant que pasteur, c'est que je suis censé rendre visite aux gens et leur offrir mon ministère, mais nous ne pouvons pas, nous ne sommes pas autorisés à retourner» à Lahaina, dit-il en référence à l'interdiction émise par les autorités qui fouillent encore les zones sinistrées à la recherche de centaines de disparus. «C'est pourquoi nous nous rassemblons aujourd'hui, juste pour être ensemble et se donner du courage», ajoute-t-il.