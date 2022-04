Incendie mortel dans un hôpital en Grèce : Sous oxygène, un patient Covid aurait allumé une clope et causé une explosion

Une personne est décédée et quatre autres ont été blessées mercredi lors d’un sinistre survenu au sein d’un établissement hospitalier de Thessalonique. Une enquête a été ouverte.

«Forte explosion»

Parmi les quatre blessés, deux ont des brûlures graves selon les pompiers grecs, et deux autres souffrent de problèmes respiratoires, a indiqué à l’AFP Nikos Kapravelos, directeur d’une des unités de soins intensifs de l’hôpital Papanikolaou. «Une forte explosion a été entendue et tout le monde a sauté (...) nous n’avons jamais vu pareille chose», a déclaré un membre du personnel hospitalier, à l’agence d’État ANA.

Patients évacués

Trente pompiers et onze véhicules ont été dépêchés sur les lieux, selon le service de secours. Le ministre de la Santé, Thanos Plevris, qui s’est rendu sur place mercredi après-midi, a déclaré que les conséquences auraient été plus graves si le personnel n’avait pas rapidement coupé l’oxygène ailleurs dans le bâtiment. L’hôpital est resté en activité et les causes de l’incident font l’objet d’une enquête, a-t-il ajouté.