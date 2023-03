En Belgique: Un patient d'une unité psychiatrique tué par la police

Un patient d'une clinique psychiatrique, jugé menaçant, a été tué mardi à Bruxelles lors d'une intervention policière, et une enquête a été confiée au comité P (la «police des polices»), a indiqué le parquet de la capitale belge. La police a été appelée sur place mardi vers 10h «pour un patient décrit comme agressif et que le personnel n'arrivait pas à gérer», a expliqué le parquet dans un communiqué.

D'après les premiers éléments de l'enquête, cet homme de 49 ans «aurait été porteur d'une arme blanche», et son «état d'agitation» a nécessité l'appel de renforts par la première patrouille dépêchée sur les lieux. Lors de l'intervention des policiers, ceux-ci ont dû faire usage de leur arme, et la victime «a été touchée au bras et ensuite à l’abdomen», toujours selon la même source. Le nombre de coups de feu n'a pas été précisé.