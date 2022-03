Au Luxembourg : Un patrimoine de 768 400 euros pour les ménages

LUXEMBOURG - Gonflée par les dépôts, la part des actifs financiers détenus par les ménages a augmenté entre 2010 et 2014.

Les actifs réels représentent la part la plus importante (84,7%) de ce que détiennent les Luxembourgeois. La plupart des ménages sont ainsi propriétaires de leur véhicule (88%) ou de leur résidence principale (67,6%). Celle-ci, ainsi que les autres biens immobiliers, pèsent le plus dans les 733 300 euros d’actifs réels détenus en moyenne par les ménages, avec respectivement 59,7% et 31,8% du total. Les actifs financiers atteignent en moyenne 132 400 euros, contre 88 400 euros quatre ans plus tôt. Une hausse surtout liée à une augmentation des dépôts sur les comptes à vue et les comptes d’épargne, utilisés par 96,7% des ménages. Leur encours atteint en moyenne 60 000 euros.