Tensions au Sri Lanka: Un patron de la police attaqué par la foule

L'inspecteur général adjoint Deshabandu Tennakoon, patron de la police de la capitale sri-lankaise, a «dû recevoir un traitement d'urgence» et a pu rentrer chez lui, a déclaré à l'AFP un haut responsable de la police, ajoutant que des policiers avaient dû tirer des coups de semonce en l'air pour disperser la foule.

Plusieurs centaines de manifestants ont défié le couvre-feu et les forces de l'ordre mardi au Sri Lanka, en proie à une crise économique historique, au lendemain des plus meurtriers affrontements depuis des semaines qui ont précipité la démission du Premier ministre. L'ONU a dénoncé l'escalade de la violence sur cette île de 22 millions d'habitants, et demandé aux autorités d'empêcher de nouvelles violences et d'entamer le dialogue avec la population, excédée par des mois de graves pénuries de nourriture, carburant et médicaments.

«Les gens sont en colère»

La Haute-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, s'est dite mardi dans un communiqué «profondément troublée» après que des supporteurs du Premier ministre ont attaqué des manifestants pacifiques à Colombo le 9 mai, ainsi que par «les attaques de foules contre les membres du parti au pouvoir qui ont suivi».

Des groupes anti-gouvernementaux ont bloqué mardi le trafic sur la route principale menant à l'aéroport de la capitale Colombo pour s'assurer que des membres et des partisans des Rajapaksa ne tentaient pas de quitter l'île, selon des témoins. «Les gens sont en colère après les attaques lancées contre nous hier. Et malgré le couvre-feu, nous avons beaucoup de volontaires qui viennent nous apporter de la nourriture et de l'eau», a déclaré à l'AFP l'un des manifestants, Chamal Polwattage, ajoutant: «Nous ne partirons pas tant que le président ne s'en ira pas».