Guerre en Ukraine : Un pays européen veut fournir des bombes à sous-munitions à Kiev

Un pays européen a proposé d’envoyer des bombes à sous-munitions à l’Ukraine, assurant que ces armes controversées – dont l’usage par la Russie a été critiqué – pourraient être utiles sur le champ de bataille, a déclaré un responsable mercredi. Ce responsable d’un pays européen, qui n’a voulu être identifié ni par son nom ni par sa nation d’origine, a affirmé que son gouvernement avait approuvé la livraison et cherchait à obtenir l’accord de l’Allemagne, impliqué dans la production des munitions. Berlin vient par ailleurs de donner son feu vert à l’envoi de chars à l’Ukraine, qui les réclamait avec insistance.

Les bombes à sous-munitions (BASM) sont composées d’un conteneur, tel un obus, regroupant des projectiles explosifs, de taille plus réduite, dites «sous-munitions». Très imprécises, elles frappent une immense proportion de civils.

Interdites par la convention d’Oslo de 2008

Leur utilisation et leur transfert sont interdits par la convention d’Oslo de 2008, signée par une grande partie des pays occidentaux. Mais le Kremlin n’a pas signé ce traité, et l’ONU s’est alarmé de l’utilisation par la Russie de ces armes dans des zones peuplées depuis le début de l’invasion de l’Ukraine l’an dernier.

Selon le responsable européen, les bombes à sous-munitions se sont perfectionnées, et l’Occident doit être «tourné vers l’avenir» dans son soutien à Kiev, qui pourrait utiliser ces armes contre toute avancée des troupes russes. «Les Ukrainiens les demandent. Il s’agit d’armes légitimes. Les dommages collatéraux ne sont plus aussi importants. Ils étaient extrêmement importants dans les années 40 et 50; aujourd’hui ils sont plutôt maîtrisables», a déclaré le responsable lors d’une visite à Washington.