Arrestation en Espagne : Un pédophile allemand arrêté 14 ans après

La police espagnole a annoncé mardi l'arrestation en Andalousie d'un Allemand condamné dans son pays pour agressions sexuelles sur une fillette de dix ans.

Ralf S. a été interpellé le 7 mai dans un camping de Roquetas-de-Mar, près d'Almeria (sud), selon un communiqué de la police espagnole. Il était sous le coup d'un mandat d'arrêt européen émis par un tribunal allemand de Bedburg (ouest), qui l'avait condamné à quatre ans et demi de prison pour agressions sexuelles sur mineure.

Les faits remontent à 1995 et 1996, selon la police espagnole, qui explique que le fugitif allemand avait obligé une fillette de dix ans à avoir des relations sexuelles en échange d'une bicyclette, avant de l'agresser à nouveau un an plus tard "en employant la force".