France/Grand-Est : Un père condamné à 30 ans de réclusion pour l'assassinat de sa fille de 7 ans

COLMAR – La cour d'assises du Haut-Rhin a condamné jeudi un homme à 30 ans de réclusion pour l'assassinat de sa fille de sept ans, en janvier 2020 à Ingersheim (Haut-Rhin).

«Ce verdict est accepté, il réfléchira à l'opportunité ou non d'interjeter appel, mais c'est surtout le calme et la résignation qui caractérisent sa réaction», ont déclaré les avocats de la défense, Mes Pierre Schultz et Delphine Gilbert, à l'issue de trois jours d'un procès «éprouvant». La cour a retenu la préméditation, conformément aux réquisitions de l'avocat général, fixant une période de sûreté de 20 ans.