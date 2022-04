Clichés: Un père et sa fille maîtrisent la mise en scène

Tess est maintenant âgée de huit ans. Depuis qu'elle en a trois elle participe aux mises en scène de son papa Pierre. «J'ai toujours été un enfant dans ma tête, le but était de faire des photos de ma fille dans des situations d'adultes. J'ai commencé en l'habillant en mariée. Puis les idées me viennent en fonction de ce que je vois à la télé, l'actualité. Elle me fait aussi part de ses idées», raconte le papa âgée de 38 ans.