Football américain: Un père «influenceur» veut faire de son fils la prochaine superstar

Un père américain a bâti une plate-forme autour de son fils, qu’il présente comme la future star du football américain.

«Ce genre d’histoires, on sait généralement comment elles finissent: mal», écrit un abonné du site sportif The Athletic dans la section commentaires, au bas du récit relatant l’histoire assez invraisemblable d’un père de famille convaincu que son fils de tout juste dix ans est la prochaine superstar du sport US.

Surnommé «Baby Gronk» (en référence à Rob Gronkowski, ancien lieutenant du Quaterback Tom Brady chez les New England Patriots et Tampa Bay Buccaneers), ce gamin de dix ans est déjà devenu une sensation sur les réseaux sociaux avec plus de 320 000 followers sur son compte Instagram, où le fiston est présenté comme «Football Celebrity».

On le voit poser avec des célébrités du sport US, des acteurs comme Mark Wahlberg et des stars du basketball de NBA, mais aussi sur les campus des plus prestigieuses universités, qui ne recrutent pourtant pas d’enfant de cet âge…

Le père se dit «influenceur»

Son père, Jake San Miguel, qui se présente comme un as du marketing et des réseaux sociaux, a tout orchestré et ne s’en cache pas. «Tout est planifié, rien n’a été laissé au hasard: j’ai un plan pour mon fils qui remonte bien avant sa naissance. Et c’est en train de fonctionner», explique à The Athletic, cet américain de 36 ans de la région de Dallas, au Texas, qui se présente aussi comme étant un «créateur de contenus» et un «influenceur».

Depuis que son fils Madden est âgé de six ans, son père travaille sans relâche à en faire une célébrité et la future star du football américain en NFL, la ligue professionnelle américaine. Plus grand, plus développé et plus lourd que les gamins de son âge, «Baby Gronk» semble momentanément être en avance sur ses coéquipiers et adversaires sur les terrains de foot US. «Mon fils travaille dur et nous nous entraînons cinq à six jours par semaine. Il suit un régime alimentaire, il mange de la nourriture saine. C’est un véritable athlète. Il a été entraîné et programmé depuis qu’il a six ans», se vante ce père ambitieux.

Déjà 100 000 dollars par année

L’objectif, évidemment, est financier: selon Jake San Miguel, son fils perçoit déjà près de 100 000 dollars (93 000 euros environ) par an au travers des activités sur les réseaux et diverses publicités. «Tout cet argent est pour lui, jure le paternel, qui a pour objectif de faire de son fils un millionnaire d’ici peu. Mon but est de lui bâtir une plateforme et une importante communauté de followers qui lui rapportent de l’argent placé sur son compte d’épargne. Quand il sortira de l’école, il sera déjà millionnaire.»