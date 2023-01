Drame en France : Un père soupçonné d'avoir tué sa femme et leur petite fille avant de se suicider

Un homme de 24 ans est soupçonné d'avoir tué par balles sa femme et leur petite fille dimanche à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor) avant de retourner l'arme contre lui, selon les premiers éléments de l'enquête.

«On est effectivement face à un drame familial», a expliqué en fin de soirée le procureur de la République de Saint-Brieuc, Nicolas Heitz. La police avait été prévenue peu avant 16h par des voisins qui ont entendu des détonations dans un petit immeuble situé à l'écart du centre-ville. «Du premier scénario, il semblerait que l'homme de 24 ans ait utilisé une carabine pour tirer dans un ordre que nous ne connaissons pas sur sa conjointe, son épouse, âgée de 22 ans et sur leur fille qui est une enfant de 3 ans et demi», a-t-il détaillé.

Les policiers ont également découvert dans l'appartement une dame de 59 ans blessée, qui pourrait être «la belle-mère de la défunte» selon le magistrat. Elle a été immédiatement transportée à l'hôpital de Brest. «Celui qui pourrait être l'auteur des coups de feu a retourné l’arme contre lui, a priori, en se donnant la mort», avait-il expliqué par téléphone en fin d'après-midi. L'arme à feu utilisée est de type «arme longue», selon lui. «On ne connaît pas les circonstances dans lesquelles les faits se sont déroulés et quel peut être le motif de ce drame», a-t-il ajouté dimanche soir.

La Bretagne endeuillée par plusieurs féminicides et infanticides

L'enquête a été confiée au commissariat de Saint-Brieuc, qui n'avait encore entendu aucun témoin dimanche soir, selon le procureur qui s'est immédiatement rendu sur place. «L'enquête ne fait que débuter», a-t-il insisté. L'identité judiciaire de la police de Rennes s'est déplacée dimanche après-midi et les corps ont été emportés en fin de soirée. Les trois corps seront autopsiés lundi à l'institut médico-légal de Rennes, a ajouté le magistrat, qui prévoit de donner une conférence de presse dans les prochains jours.

Le lieu du drame est situé dans une rue calme, dans un quartier situé en banlieue ouest de la préfecture des Côtes-d'Armor, à l'écart du centre-ville. L'appartement en question est dans un immeuble de trois étages des années 1980 de type HLM. Plusieurs féminicides et infanticides ont endeuillé la Bretagne ces derniers mois.

Fin octobre, un homme, sa femme et leurs deux filles ont été retrouvés morts dans leur maison de Carantec (Finistère). Les autopsies de la femme et de ses deux fillettes avaient révélé qu'elles avaient été asphyxiées, tandis que le père a été découvert pendu. Fin novembre, à Saint-Jacques-de-la-Lande, près de Rennes, les corps d'un couple et de leur fille de 25 ans avaient été découverts dans un pavillon, dans ce qui pourrait être un double homicide suivi d'un suicide du père.