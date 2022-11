En Belgique : Un père tue ses deux petites filles de 5 et 8 ans près de Bruges

Il était aux alentours de 20h mercredi quand le drame s'est produit: un homme d'une trentaine d'années a tué ses deux petites filles de 5 et 8 ans dans une ferme à Waardamme, une section de la commune d'Oostkamp, au sud de Bruges.

Selon les médias belges, le père et la mère étaient séparés et leurs relations étaient très conflictuelles. Âgé d'une trentaine d'années, l'individu a été arrêté. Son audition permettra peut-être de comprendre les circonstances et les raisons de son geste.