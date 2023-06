Bande dessinée: Un périple à vélo vu comme une épopée

Simon et Florent, héros de «La ride», végètent à Paris dans de petits boulots qui ne leur conviennent guère. L’un est livreur à vélo et gère embouteillages, délais intenables et clients mécontents, tandis que son ami se morfond dans une jeune entreprise très tendance dont les gérants cumulent les clichés et les anglicismes agaçants. Presque sur un coup de tête, les deux compères décident de partir pour une épopée à vélo.