Risques d'extinction: Un perroquet bleu freine l'installation d'éoliennes au Brésil

Cette entreprise française a débuté les travaux en 2021, dans le nord-est du pays, qui abrite déjà plus de 90% de la production brésilienne d'énergie éolienne, avec ses vents forts et réguliers. Ce parc, dont la construction est déjà bien avancée, est doté de 28 éoliennes, avec une capacité de production de 99,4 mégawatts, sur une zone semi-aride à Canudos, dans l'État de Bahia, qui a octroyé à Voltalia les licences environnementales nécessaires.

Impact «irréversible»

Ces arguments ont été jugés recevables par un tribunal fédéral, qui a suspendu les travaux en avril, en annulant les permis délivrés à Voltalia par l'État de Bahia. Le tribunal a ordonné que des études plus poussées soient menées, et que les populations locales soient consultées. Voltalia, multinationale présente dans vingt pays et quatre États brésiliens, a fait appel.

Mécanisme qui bloque le mouvement des hélices

Cycle des vents et des pluies menacé?

Il craint notamment que les éoliennes n'affectent le cycle des vents et des pluies dans la région. Avant même qu'elles ne soit mises en service, il se plaint déjà du bruit du va-et-vient des véhicules «jour et nuit».

89% de l'électricité du pays

Le Brésil est le membre du G20, les vingt premières économies de la planète, dont la part des sources d'énergie renouvelables est la plus importante, produisant 89% de l'électricité du pays. Et si les centrales hydroélectriques représentent encore plus de 60% de cette production, la part du solaire et de l'éolien ne cesse d'augmenter.