Bande dessinée: Un personnage énigmatique, puissant et agaçant

Raspoutine est décrit comme un personnage ambitieux et à qui tout réussit.

«Un guérisseur qui pour moi, ou toute autre personne rationnelle, n’est rien d’autre qu’un charlatan, un escroc et un ivrogne, doublé d’un coureur de jupons». Cette réplique cinglante, adressée par une jeune fille à l’adresse de Raspoutine, résume bien les sentiments contradictoires qui animent toujours les passionnés d’histoire russe. La biographie «Une révolution nommée Raspoutine» revient largement sur les multiples personnalités de l’intéressé.

Adoré par les uns, détesté par d’autres, le guérisseur hirsute et débraillé ne laisse personne indifférent. Des pouvoirs lui sont prêtés, ce qui en fait un personnage énigmatique, et même mystique. Il aurait guéri le tsarévitch Alexis de son hémophilie, bénéficiant ainsi de ses entrées au Kremlin. La rumeur lui prête même une relation avec la tsarine Alix.

Ascension et chute

Ce qui est avéré est que Raspoutine a profité de sa notoriété pour séduire les femmes et rehausser son prestige. Au point de voir un peu trop grand et de se brûler les ailes au bout d’un certain temps. Avoir trop d’ennemis n’est pas un gage de survie dans la Russie tsariste prérévolutionnaire, où évoluent de nombreux personnages troubles.