Crash à Toronto : Un petit avion s'écrase contre un immeuble

Un appareil de type Cessna s'est écrasé mardi sur un petit immeuble abritant des bureaux au nord de Toronto, près de l'aéroport de Buttonville.

Selon le quotidien canadien The Globe and mail, deux personnes, le pilote du Cessna et son passager, ont perdu la vie dans cet accident. Gary Phillips, des services de police de la région de York, a précisé que l'appareil s'était écrasé sur le toit de l'édifice.