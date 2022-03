Un petit coup de fatigue Bonnie «Prince» Billy?

Cela fait maintenant deux décennies qu'on est habitué à ce que Will Oldham, plus connu sous le nom de Bonnie «Prince» Billy, nous régale par ses galettes folk douces-amères. Voilà pourquoi on a été légèrement surpris par le manque d'audace sur le dernier album, «Lie down in the light».