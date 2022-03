Un petit garçon dévoré par un rottweiler

Le drame s’est déroulé mercredi près de Lyon. La mère de l’enfant âgé de deux ans et demi a assisté à la scène.

Le village de Charnay, près de Lyon, s'est réveillé dans l'incompréhension et l'horreur jeudi après la mort brutale d'un garçon de deux ans et demi. Ce dernier a été dévoré la veille sous les yeux de sa mère par le chien de la famille, un rottweiler castré et déclaré en mairie.