Drame en France : Un petit garçon et sa sœur tués lors du feu d’artifice du 14 juillet

Le frère et la sœur assistaient au feu d’artifice avec d’autres membres de leur famille et se trouvaient «à une cinquantaine de mètres du pas de tir» lors de l’accident. Un blessé a également été hospitalisé, dans un état qui n’a pas été précisé. «À ce stade aucun autre blessé ne s’est signalé», a ajouté le magistrat, qui s’est rendu sur place. Interrogé sur les circonstances de l’accident, le procureur a évoqué un «incident de tir», sans plus de précision. «Il est beaucoup trop tôt» pour en dire plus, a-t-il ajouté.