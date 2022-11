États-Unis : Un petit garçon futé déjoue son propre enlèvement

Suivi par une inconnue, un écolier est entré dans un magasin et a demandé à la caissière de se faire passer pour sa mère, vendredi dernier, en Pennsylvanie.

Sammy était en train de rentrer de l’école, vendredi, à Pottstown (Pennsylvanie), quand une inquiétante inconnue s’est mise à le suivre et à lui proposer de la nourriture. «Je vais au magasin, tu y vas aussi? Qu’est-ce que tu achètes au magasin? Où est ta famille?» lui a-t-elle notamment demandé.

L’écolier de dix ans n’avait jamais vu cette femme avant cette étrange rencontre. Pourtant, celle-ci prétendait qu’elle connaissait sa famille et qu’il était censé venir avec elle. Inquiet, le jeune garçon a été fort bien inspiré d’entrer dans un commerce qu’il a l’habitude de fréquenter.

Des images enregistrées par la caméra de surveillance du magasin montrent l’enfant se dirigeant tout droit vers la caissière, alors que l’inconnue fait le pied de grue à l’entrée. Sammy s’approche alors de la jeune femme de 17 ans et lui chuchote: «Pouvez-vous vous faire passer pour ma maman? Cette dame me suit.» Hannah Daniels demande à l’enfant de rester en retrait pendant qu’elle s’occupe de l’inconnue, mais celui-ci est terrifié. «Il ne voulait pas me lâcher», se souvient l’adolescente.