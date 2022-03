Un petit garçon vous file un coup de main pour la drague

Messieurs, vous ne comprenez plus rien à la gent féminine? Alors écoutez Alec, 9 ans, il publie un livre et vous explique toutes le ficelles pour les faire craquer.

Ce petit mec du Colorado gribouillait par ci par là des petits trucs pour conseiller ses copains. Mais il était loin de penser que tout cela pourrait faire un bouquin. «How to talk to girls» est né tout simplement. «J'ai vu plein de garçons qui avaient des problèmes pour parler aux filles» explique-t-il au New York Post. Il a alors pris sas plus belle plume et énuméré les conseils: «Le meilleur choix pour la plupart des mecs est une fille normale. Souvenez-vous que plusieurs très jolies filles peuvent être dure avec les garçons. Ne les laissez pas vous avoir».