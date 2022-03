Lady GaGa : «Un petit peu d'ecstasy n'a jamais tué personne»

Outre ses tenues extravagantes, la star est réputée pour ses phrases chocs. Elle l’a encore prouvé dans une interview donnée au Times en évoquant le sujet sensible de la drogue.

Après avoir évoqué les rumeurs selon lesquelles elle aurait un pénis , la star a parlé sans retenue dans une interview au Times, évoquant notamment le sujet sensible de la drogue. «Mon horaire fait en sorte que je n'ai pas vraiment beaucoup de temps pour manger. Je ne souffre cependant pas d'un trouble de l'alimentation. Un petit peu de MDMA (Ecstasy) n'a jamais tué personne mais je ne consomme pas vraiment de drogues. Je ne consomme plus de cocaïne», a déclaré Lady GaGa.

Par contre, la chanteuse est beaucoup plus sévère avec la fumée: «Je ne fume pas à part peut-être une cigarette avec du whisky - lorsque je travaille - car ça me libère un peu l'esprit mais je me préoccupe de ma voix. Je prends soin de moi», avoue-t-elle.