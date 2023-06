Océan Atlantique: Un petit sous-marin touristique visitant l’épave du «Titanic» est porté disparu

Parti de Southampton (Royaume-Uni) le 10 avril 1912, pour rejoindre New York, le «Titanic», gigantesque paquebot, le plus grand du monde au moment de sa mise à l’eau, a fait naufrage après avoir percuté un iceberg, cinq jours plus tard. Sur les 2224 passagers et membres de l’équipage, près de 1500 ont péri.