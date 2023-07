Télévision: Un petit vent du Luxembourg sur le casting des «Cinquante» sur «W9»

Jade Lebœuf et Stéphane Rodrigues ont débuté le tournage.

Le principe? Cinquante personnalités de la téléréalité s'affrontent, doivent relever des défis et enchaîner les épreuves pour éviter l'élimination et permettre à un de leurs abonnés d'empocher jusqu'à 50 000 euros. Qui succédera à Julien Bert, vainqueur de la saison 1?

Au casting cette année, outre notre petit couple du Grand-Duché, on retrouve des noms connus de la téléréalité. Des vieux de la vieille comme le cultissime Greg Basso («Greg le millionnaire») et Marjolaine ou encore l'inoubliable Kamel Djibaoui (et son «Loft Story 2» mais aussi Emilie Nefnaf («Secret Story 3»).