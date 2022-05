Amber Heard : Une pétition pour qu’elle soit virée du film «Aquaman» fait un carton

L’actrice incarne Mera dans l’univers cinématographique de DC Comics. Des fans aimeraient qu’elle soit remplacée dans les prochains films de la série du roi des océans.

Pour l’heure, Warner Bros. n’a pas réagi à la demande et il y a peu de chance qu’elle le fasse: le tournage du film est terminé. Il est actuellement en postproduction et son arrivée sur les écrans est attendue pour mars 2023. Par ailleurs, selon Grace Randolph, Amber Heard, qui campe Mera, la femme d’Aquaman, n’aura qu’un tout petit rôle dans «Aquaman and the Lost Kingdom». La youtubeuse et auteure de bandes dessinées, devenue célèbre avec de soli­des scoops, affirme que l’actrice texane de 36 ans apparaît moins d’une dizaine de minutes dans le long métrage du réalisateur James Wan.