«Un peu amoché»: «Olaf le pirate» au gouvernail de l'Allemagne

Le chancelier allemand Olaf Scholz, qui s’est blessé au visage lors d’un jogging, a posté lundi une photo de lui portant un cache œil, déclenchant un flot de vœux de rétablissement... et de blagues de pirates sur les réseaux sociaux. «J’attends avec impatience les mèmes» (images détournées avec humour): le dirigeant a devancé avec humour les commentaires sur son apparence inhabituelle en postant sur X une photo de lui, souriant et en costume, mais portant un cache œil noir sur l’œil droit, autour duquel des égratignures sont visibles.

«Il se porte bien»

Les vœux de guérison ont continué d’affluer en réponse à cette publication, mêlés à d’innombrables mèmes dont beaucoup le comparent à un pirate, d’autres se risquant à des commentaires plus politiques. Une heure après sa publication, le tweet comptait plus de 14 000 «likes» et plus de 3 000 réponses.