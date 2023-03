Santé : Un peu d’activité physique suffit pour mieux se porter

«Dix grosses minutes par jour»

Chez une personne totalement inactive, il suffit de se mettre à peine plus d’une heure par semaine d’activité, qualifiée de modérée à intense, pour réduire de près d’un quart (23%) le risque de décès prématuré. «Il faut juste trouver dix grosses minutes par jour», souligne auprès de l’AFP l’épidémiologiste Soren Brage, de l’Université de Cambridge, l’un des auteurs de l’étude. «Et on n’a pas à se rendre à la salle de gym, ça peut faire partie de la vie quotidienne».

Une marche rapide est ainsi considérée comme une activité modérée à intense. Soren Brage évoque donc la possibilité de faire à pied une partie du trajet jusqu’à son travail. Dans le détail, les conclusions de l’étude sont toutefois plus ou moins favorables selon la cause du décès: l’association est par exemple plus marquée entre une activité physique régulière et un moindre risque de mourir d’une maladie cardiovasculaire, elle est en revanche moindre pour les morts d’un cancer.