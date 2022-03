Un peu de courage en boîte pour les malades

LUXEMBOURG - Pour le Relais pour la Vie, d'ex-patients ont

rempli des boîtes d'idées positives pour affronter la maladie.

Dans la boîte de Sandra, il y a du verre brisé. Mais aussi des bonshommes. Ce sont les amis et la famille qui l'ont soutenue. Parmi eux, il y a son compagnon. À 27 ans, quand Sandra a appris qu'elle était atteinte d'un cancer du plasma, ils n'étaient ensemble que depuis six mois. Alors, elle lui a dit qu'il était libre de partir. Il est resté.

Aujourd'hui, Sandra a 33 ans, elle est guérie. Et aime la vie, annonce-t-elle sur le couvercle. Comme 80 autres ex-patients, elle a rempli sa «Life-boxe» avec ses peines et ses joies pour épauler d'autres malades. Les boîtes seront exposées durant les 24 heures du Relais pour la Vie. La 4e édition de cette manifestation de solidarité envers les patients atteints de cancer organisée par la Fondation luxembourgeoise contre le cancer se déroulera samedi et dimanche, à la Coque.