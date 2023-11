Un peu de Luxembourg dans le record de précocité de Zaïre-Emery

Et voilà la nouvelle pépite du football français. Comme attendu, Didier Deschamps a appelé, jeudi, Warren Zaïre-Emery (17 ans) en équipe de France, où il pourrait devenir le plus jeune international depuis 1911 lors des matches contre Gibraltar ou la Grèce. Le Parisien ferait mieux que son futur coéquipier en Bleu Eduardo Camavinga, âgé de 17 ans neuf mois et 29 jours pour sa première sélection contre la Croatie le 8 septembre 2020 (victoire 4-2).

S'il joue contre le modeste Gibraltar à l'Allianz Riviera de Nice le 18 novembre, Zaïre-Emery, 17 ans huit mois et 11 jours, deviendra le plus jeune international français depuis Félix Vial, qui avait 17 ans deux mois et 15 jours quand il a affronté le Luxembourg le 29 octobre 1911 (victoire 4-1) - et qui est mort à 20 ans, en 1915, pendant la Première Guerre Mondiale.