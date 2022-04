Escape Game : Un peu de magie avec l'Ecole des Sorciers

Chers amis! Ne ratez pas votre train voie 9 3/4 pour embarquer dans une aventure magique de 75 minutes pour petits et grands! Déambulez dans l'univers de vos sorciers préférés et déjouez les mauvais tours! Sorciers et Moldus ont besoin de vous!

Fun

L'essentiel t'offre ta partie d'escape game pour 4 personnes dans l'univers de Harry Potter. Un moment à partager en famille ou entre amis que vous n'êtes pas prêts d'oublier.

Tirage au sort le 03 mai.