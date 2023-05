Mobilité: Un peu moins de véhicules, beaucoup plus de vélos à Luxembourg-Ville

L'essentiel/Vincent Lescaut

De 2017 à 2022, la population de la capitale a augmenté de 14,14%, pour passer à 132 778 habitants. Le nombre d'emplois sur le territoire de la Ville a lui progressé de 6,33%, à 168 000 postes l'an dernier. Dans le même temps, le nombre de véhicules motorisés recensés dans les rues de la capitale a légèrement baissé, passant de 381 997 par jour en 2017 à 374 748 en 2022 (-1,96%). Le nombre de passages de vélos comptés a, lui, explosé, pour atteindre plus de 1,8 million l'an dernier, soit 59,8% de plus que cinq ans plus tôt.

Mais le gros des déplacements se fait toujours dans les bus de la Ville de Luxembourg. Les bus du réseau de la capitale ont ainsi transporté, en 2022, 39,87 millions de passagers, 1,97% de plus que 5 ans plus tôt. Soit 109 000 personnes par jour. Si on y ajoute les 75 000 à 80 000 passagers transportés quotidiennement par le tram (qui ne dépend pas directement de la Ville), autant dire que l'avenir est à la mobilité douce, martèlent les autorités communales.

«La voiture ne sera jamais interdite»

«C'est important de développer les transports en commun», affirme ainsi l'échevin en charge des transports, Patrick Goldschmidt (DP), au moment de présenter, ce jeudi, le bilan en la matière. Pistes cyclables renforcées, zones 30 généralisées, réseau de bus modernisé et qui sera bientôt entièrement zéro émission… La capitale veut continuer de se concentrer sur ces éléments. «Différentes pistes cyclables doivent être complétées. Celle sur le boulevard Prince-Henri doit être entamée l'année prochaine. On doit continuer dans la voie de ces dernières années. Les bus doivent aller encore plus vers les quartiers, les relations inter-quartiers doivent être améliorées, même si elles sont déjà bonnes».

Une nouvelle ligne de bus doit être ouverte dans les semaines à venir pour desservir le Bambësch. Mais développer la mobilité douce ne signifie pas bannir la voiture. «Tous les moyens de transport sont possibles et il faut prendre la meilleure option, souligne l'échevin. On a beaucoup d'alternatives à la voiture individuelle, même si cette voiture ne sera jamais interdite. On pourra toujours l'utiliser, mais on essaye de favoriser les transports en commun et les cyclistes».

Une des idées pour favoriser ces transports en commun: les corridors. «On voit que le tram avance sans embouteillage, dans son corridor, alors que les bus sont parfois pris dans les bouchons. Il faut voir où on peut mettre des corridors supplémentaires, éventuellement partagés avec le tram. C'est en améliorant la qualité des transports en commun qu'on convaincra les usagers de les utiliser plus».

