Santé publique : Un photomaton pour voir les effets du tabac

À quoi ressemblerez-vous dans 20 ans si vous fumez? Un automate permet de le savoir. Il fait partie d'une campagne de prévention du tabagisme en Suisse.

Un photomaton qui délivre des clichés de votre visage dans 20 ans avec et sans les effets du tabac. La campagne de prévention du tabagisme SmokeFree , en Suisse, mise sur l'image pour dissuader la population de fumer. Le tabagisme accélère la formation des rides, notamment sur le visage. Les personnes d'âge moyen qui fument 20 cigarettes par jour paraissent dix ans de plus, et les premiers effets du vieillissement prématuré sont déjà visibles dans la tranche d'âge des 20 à 30 ans.

«Ne pas fumer permet de paraître jeune plus longtemps», indique l'un des slogans. Le photomaton intégrera des foires et des centres commerciaux, entre mai 2016 et mai 2017. Ceux qui se font prendre en photo recevront trois portraits: un actuel, et deux simulations les représentant dans 20 ans, avec et sans les effets du tabagisme. En moyenne, les fumeurs réguliers ont une espérance de vie inférieure de 14 ans à celle des non-fumeurs.