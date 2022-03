Un pilote a vu un «éclat intense»

Témoignage. Un pilote d'un avion espagnol d'Air Comet volait entre Lima et Madrid vers la zone supposée du crash du vol Rio-Paris d'Air France et à l'heure de la disparition de l'Airbus.

Le témoignage du pilote apporte des éléments à l'enquête. afp

"Soudain, nous avons observé au loin un éclat fort et intense de lumière blanche, qui a suivi une trajectoire descendante et verticale, et qui a disparu en six secondes", écrit dans un rapport, le directeur général d'Air Comet.

Le pilote de ce vol 974 Lima-Madrid, "suivait une route légèrement plus au nord que celle de l'Airbus" et "a vu quelque-chose qui nous a semblé potentiellement intéressant" pour l'enquête, explique José Maria Llodra, directeur général d'Air Comet.

Six messages d'alerte

Le responsable refuse toutefois de conjecturer sur l'accident: "Je ne peux pas évaluer l'information ou dire si cette lumière est vraisemblablement ou non celle de l'Airbus. Je veux pas non plus donner mon opinion sur ce qui s'est passé".

Par ailleurs, le journal fait référence à six messages d'alerte automatiques qu'aurait envoyé l'Airbus juste avant de s'abîmer en mer, entre 3h10 et 3h14 heure luxembourgeoise, et dont a fait état la presse brésilienne.