Algérie : Un pilote tué dans le crash d’un avion militaire

Un MIG 29 de fabrication russe s’est écrasé en raison d’une panne technique, lundi soir, dans la région d’Oran. Le copilote a survécu, pas le commandant de bord.

Le commandant de bord et son copilote ont réussi à s’éjecter mais le premier a succombé à ses blessures à l’hôpital, selon la même source. Le chef d’état-major de l’armée, le général Said Chanegriha, a ordonné l’ouverture d’une enquête pour élucider les causes du crash, a ajouté le communiqué.