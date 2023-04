Au Luxembourg: Un pique-nique étonnant en plein coeur de la forteresse

Souvenirs impérissables

Et si vous voulez vivre une expérience absolument hors du commun, casser la croûte juste avant le crépuscule vous permettra certainement de profiter pleinement de l’endroit. En toute quiétude. Et pour les plus courageux d’entre-nous, rejoindre l’endroit au soleil levant, pour un petit-déjeuner requinquant et vivifiant après une nuit endiablée, vous laissera à n’en pas douter des souvenirs qui seront à coup sûr impérissables.