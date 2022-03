France : Un pitbull s’attaque à un chien d’aveugles

L'Angleterre est sous le choc. La police des transports de Londres vient de diffuser la vidéo d’une attaque entre un pitbull et le labrador appartenant à une femme aveugle afin de retrouver le propriétaire du chien d’attaque.

L’attaque était si violente que le propriétaire du chien de combat a dû donner plusieurs coups de pieds à son animal pour lui faire lâcher prise. «Ce chien n’était pas muselé. Et il était dangereusement hors de contrôle», a expliqué le détective Gerry Griffin au London Evening Standard.

Saisir plus de 1 000 chiens dangereux

«La femme était bouleversée et craignait pour sa propre sécurité. Ce qui est encore plus terrible, c’est que l’homme n’a rien fait pour lui venir en aide et vérifier que tout allait bien à la fin de l’attaque.»