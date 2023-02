Tradition au Luxembourg: «Un plaisir de voir la lumière dans les yeux des enfants »

1 / 5 LUXEMBOURG - Le Liichtmëssdag renaît de ses cendres après deux années marquées par les mesures sanitaires liées au Covid-19. La population se réjouit de retrouver cette tradition. Vincent Lescaut/L'essentiel Vincent Lescaut/L'essentiel Vincent Lescaut/L'essentiel

«Léiwer Härgottsblieschen, Gitt ons Speck an Ierbessen…», «Du lard et des petits pois…». En ce jour de Chandeleur, chaque 2 février, les enfants du Luxembourg célèbrent en chanson et avec des lampions le Liichtmëssdag. De portes en portes, ils chantent en échange de sucreries pour apporter la lumière à celles et ceux qui n’hésitent pas à leur ouvrir à la nuit tombante.

«C’est un vrai plaisir», nous indique un habitant du Limpertsberg, à Luxembourg-Ville, «car on voit la lumière dans les yeux des enfants. Ça me rappelle ma propre enfance et c’est génial de perpétuer cette tradition. J’en garde de grands souvenirs, aussi avec mes enfants, avec qui, plus petits, on a aussi fait le tour de toutes les maisons du quartier. Ça se transmet naturellement, on n’a pas besoin de faire grand chose. Je n’ai déjà plus beaucoup de bonbons tellement les enfants étaient nombreux. C’est bien de voir que la tradition reprend après les deux dernières années marquées par le Covid-19».

Une découverte pour les expatriés

Pour Tommy et Louis, 11 ans, c’est un vrai moment de joie et de partage. «Tous les deux février, on adore aller de portes en portes et on commence généralement vers 17h », nous confient-ils. «Plus tard, tout le monde dort et puis, il n’y a plus de bonbons! Et plus tôt, il n’y a personne. On est un peu déçu, car sur une quinzaine de maisons, seulement quatre nous ont ouvert leurs portes. Nos lampions, c’est un peu du recyclage. On les a fabriqués il y a quatre ans et ils tiennent toujours. C’est un peu artisanal avec une lampe de poche, mais ça fonctionne!».