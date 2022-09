Allemagne : Un plan d’aides de 65 milliards face à l’envolée des prix

Le gouvernement allemand s’est entendu dimanche sur un nouveau plan d’aides au pouvoir d’achat et aux entreprises, dans le contexte de forte inflation, à travers des mesures totalisant 65 milliards d’euros.

Le gouvernement allemand s’est entendu dimanche sur un nouveau plan d’aides au pouvoir d’achat et aux entreprises, dans le contexte de forte inflation, à travers des mesures totalisant 65 milliards d’euros, selon un projet d’accord consulté dimanche par l’ AFP. «Une aide rapide et proportionnée aux citoyens et aux entreprises est nécessaire en raison de l’augmentation rapide des prix de l’énergie», explique ce document élaboré après des semaines de discussions laborieuses entre les trois partis de la coalition du chancelier social-démocrate Olaf Scholz. Le chef du gouvernement doit présenter le catalogue des mesures lors d’une conférence de presse à partir de 11h.