Industrie au Luxembourg: Un plan de maintien dans l'emploi signé chez Dupont, 160 salariés licenciés

La direction de Dupont précise attendre désormais la ratification du texte par le ministère du Travail, pour une application à partir du 1er mai. «Le PME, d'une durée de 6 mois, prévoit des mesures et dispositions comme les prêts temporaires de main-d’œuvre, les départs en retraites et préretraites, la formation ainsi que l’outplacement (ndlr: aide au reclassement professionnel, proposée par une entreprise à un salarié qu'elle licencie)», expliquent de leur côté le LCGB et l'OGBL. «Il pourra aussi y avoir des départs volontaires et non forcés», précise Alain Rolling, de l'OGBL.