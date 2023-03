Rivières au Luxembourg: Un plan pour éviter que la capitale ait les pieds dans l'eau

«L'Alzette et la Petrusse sont devenues des autoroutes à cause de l'activité humaine. Cela a favorisé les inondations au Luxembourg», souligne Claude Prim, chargé d'études au sein de l'Administration de la gestion de l'eau. Ce jeudi, Joelle Welfring, la ministre de l'Environnement, Yuriko Backes, ministre des Finances, et Kris Peeters, vice-président de la Banque européenne d'investissement (BEI), ont présenté à Steinsel le projet de renaturation de l'Alzette et de son affluent, la Pétrusse.

Améliorer la protection contre les inondations

«Les cours d'eau qui sont actuellement fortement urbanisés retrouveront un parcours plus naturel, à savoir plus méandreux, explique Joëlle Welfring, ministre de l'Environnement. Au-delà, les berges seront aménagées afin de créer des habitats naturels pour la faune et la flore. La plantation d'une ripisylve (NDLR: ensemble des formations boisées, buissonnantes et herbacées présentes sur les rives d'un cours d'eau) et la succession de végétaux sur les berges permettront la création d'un corridor écologique. Grâce à cette renaturation, l'écoulement de l'eau sera plus naturel et sa vitesse sera ralentie, limitant le risque de débordement».