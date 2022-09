Au Luxembourg: Un plan pour tenter de passer l’hiver au chaud

Comment le Luxembourg peut-il s’assurer qu'il pourra passer l’hiver au chaud? Le sujet sera au cœur du conseil de gouvernement prévu ce vendredi et à l’issue duquel le Premier ministre, Xavier Bettel, et le ministre de l’Énergie, Claude Turmes, prendront la parole. Le but est clair. Face à l’explosion des prix et au risque de pénurie lié à la guerre en Ukraine, le Luxembourg s’est engagé comme les autres pays de l’Union européenne à réduire de 15% sa consommation de gaz cet hiver. Forcément, économiser de l’électricité ou du mazout aiderait aussi à atteindre l’objectif.