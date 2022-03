En Allemagne : Un planeur s'écrase dans un jardin en Basse-Saxe

Un appareil est tombé sur un quartier résidentiel, dimanche dans le nord de l'Allemagne. Par chance, l'accident n'a fait qu'un blessé léger.

La plus grosse partie du planeur a fini sa course dans le jardin d'une maison.

La plus grosse partie du planeur a fini sa course dans le jardin d'une maison, alors que des débris sont retombés dans un rayon de plusieurs kilomètres. Personne n'aurait été touché au sol. Les causes de l'accident ne sont pas connues pour le moment.