Evénement au Luxembourg: La F1 de Verstappen et la BMW de Rossi au Motor Show

30 000 visiteurs sont espérés sur trois jours. Vincent Lescaut/L'essentiel

Ces derniers jours, une multitude de motos et voitures ont été acheminées par route sur des semi-remorques jusqu’à Luxexpo The Box. Parmi elles, on retrouve la Formule 1 de Marc Verstappen et la BMW de Valentino Rossi. L’International Motor Show est de retour, de ce vendredi à dimanche.

La grand-messe «s’adresse aux passionnés au sens large. Cela va du visiteur qui aime la compétition automobile à celui qui s’intéresse aux voitures électriques», souligne Christian Jupsin, directeur de Pole Position, qui organise. Les familles ne seront pas en reste. «Les enfants ont leur village. On a prévu des châteaux gonflables, de petites motos électriques. Ces activités sont situées près d’un bar sympathique où les parents peuvent se détendre», sourit le directeur.

«Les spectateurs en prendront plein les yeux»

Les marques présenteront leurs nouveautés. Et, «nous célébrons deux anniversaires. Les 75 ans de Porsche, une marque mythique, en voiture de route comme en compétition et les 120 ans d’Harley Davidson, la marque américaine qu’il n’est plus besoin de présenter. Nous avons fait venir des Porsche d’un peu partout en Europe dont la 930, la GT3, la première 356. Et nous avons obtenu des premières éditions d’Harley», détaille Christian Jupsin.

Dans la cour intérieure aussi, «les spectateurs en prendront plein les yeux, promet-il. Nous avons aménagé un circuit pour du drift et des acrobaties. Lors de la course des champions, huit pointures luxembourgeoises et internationales se disputeront le titre de meilleur pilote du Motor Show, au volant de cross cars conçues par Thierry Neuville». Dans un des halls, des motards tourneront à l’intérieur de la Boule de la mort. «Elle est assez petite, quand ils se mettent à deux trois et qu’ils se frôlent, c’est une vraie montée d’adrénaline».