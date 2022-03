David, ce héros : Un poème en l'honneur de Beckham

La poète officielle du Royaume-Uni Carol Ann Duffy a écrit un texte en hommage au footballeur David Beckham, victime d'une rupture du tendon d'Achille qui le privera du Mondial-2010.

Le poème, intitulé «Achille», est parsemé de références à la vie de Beckham. L'auteur évoque un «golden boy fuyant» et le décrit comme vivant «dans les sarongs des filles». Le dernier vers est le suivant: «Et c'était du sport, pas la guerre, son pied enchanté sur le ballon/Mais soudain, son talon, son talon, son talon...»

Mme Duffy a justifié à la BBC sa décision d'écrire sur Beckham en expliquant que le footballeur était «presque un personnage mythique lui-même, dans la culture populaire», même si elle a estimé «être plus susceptible de regarder un match de football que lui de lire de la poésie». Achille était un héros légendaire de la guerre de Troie. En le plongeant dans le Styx, l'un des fleuves des Enfers, sa mère l'avait rendu invulnérable, hormis au talon par lequel elle le tenait. Il mourra finalement, frappé en cet endroit par une flèche.

Beckham, 34 ans, a été victime d'une rupture du tendon d'Achille gauche dimanche avec le club italien de l'AC Milan. Il a été opéré lundi dans une clinique en Finlande, et le chirurgien a estimé qu'il n'avait «aucune chance» de participer au Mondial-2010 en juin en Afrique du Sud. Carol Ann Duffy était devenue en mai 2009 la première femme en plus de trois siècles à occuper le poste de «Poet Laureate» ou poète officiel du Royaume-Uni.

Achilles (for David Beckham)

Myth's river- where his mother dipped him, fished him, a slippery golden boyflowed on, his name on its lips. Without him, it was prophesised,

they would not take Troy.

Women hid him, concealed him in girls' sarongs; days of sweetmeats, spices, silver songs...

but when Odysseus came,

with an athlete's build, a sword and a shield, he followed him to the battlefield, the crowd's roar,

and it was sport, not war,

his charmed foot on the ball...

but then his heel, his heel, his heel...

