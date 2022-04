Jeux vidéo : Un point’n’click culte de retour après trente ans

En développement chez le studio Terrible Toybox, le jeu «Return to Monkey Island», suite des deux premiers opus de la saga, sortira cette année.

Les personnages de Guybrush Threepwood et du pirate zombie LeChuck vont reprendre du service. À l’origine d’une franchise culte, Ron Gilbert, fondateur du studio de développement Terrible Toybox, a créé la surprise en annonçant l’arrivée en 2022 du jeu «Return to Monkey Island». Il s’agit de la suite légitime des jeux cultes d’aventures de type point’n’click «Monkey Island» et «Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge», sortis il y a plus de trente ans.