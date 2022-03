Suspendu : Un policier impliqué dans une affaire de drogue

LINTGEN - Curieuse affaire que cette histoire de deal de drogue impliquant un agent des forces de l'ordre du Grand-Duché.

Mardi soir, vers 18h30, la section de recherche et d'enquête criminelles (S.R.E.C.) suit de près un deal de drogue. Alors que les deux acheteurs et le dealer sont arrêtés, les policiers interpellent aussi le chauffeur des clients. Or, il n'est autre qu'un de leur collègue.